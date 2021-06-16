إطلاق الحملة الوطنية لسلامة الأرواح والممتلكات خلال التعبئة في محطات الوقود

المصدر: دبي - البيان

أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، حملتها الوطنية التوعوية تحت شعار «التزم... تسلم»، والتي تندرج ضمن مبادراتها النوعية لرفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في دولة الإمارات بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.

وتهدف الحملة التي تجسد استراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة في رفع معدل الأمن والسلامة في المجتمع، والحفاظ على حياة الأفراد الذين يمثلون محور التنمية المستدامة، إلى تقليل المخاطر والأضرار التي قد تنتج عن الممارسات الخاطئة خلال تعبئة الوقود كالتدخين أو استخدام الأجهزة الإلكترونية أو تجاهل أي تسريب أو عطل في المركبة أو فتح غطاء المركبة أو التحرك دون التأكد من اكتمال عملية تعبئة الوقود في المركبة.

شركاء

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف ضمان جودة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة الذي يمثل العنصر البشري أحد مرتكزاتها».

وأضاف: «تكمن أهمية الحملة في دورها الرئيس بتعريف مختلف شرائح المجتمع بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث الناتجة عن السلوكيات الخاطئة أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود.

وعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات، نتيجة احتواء هذه المحطات على العديد من السوائل شديدة القابلية للاشتعال، الأمر الذي يتطلب من جميع سائقي المركبات أو مرتادي محلات الميني ماركت الموجودة بتلك المحطات الالتزام بمسؤولياتهم الاحترازية للحد من المخاطر، إلى جانب اتخاذ الجهات المسؤولة الإجراءات والتدابير الصارمة اللازمة لتحقيق هذا الهدف».

من جانبه، أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، حرص القيادة العامة للدفاع المدني على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية للمساهمة في تطبيق الإجراءات الوقائية في محطات الوقود لحماية الأرواح والممتلكات، وضرورة التأكد من كفاءة وسائل ومعدات الأمن والوقاية والسلامة العامة في محطات الوقود.

وذلك للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وضمان سلامة العاملين والمتعاملين على حد سواء، وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث المتوقع حدوثها، مؤكداً أن القيادة العامة للدفاع المدني تضع أولوية «السلامة في محطات البترول» ضمن حملاتها الرئيسة في خطة التوعية للدفاع المدني، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في بيئة محطات البترول المنتشرة على امتداد الدولة، ومن خلال تقديم الدعم لتطبيق ومراعاة إجراءات الوقاية العامة، وأخذ التدابير اللازمة لإيجاد بيئة عمل آمنة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق جميع قواعد وإرشادات السلامة.





شروط

كان الدفاع المدني قد أصدر لائحة بشروط الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، وسبل الحماية الواجب توفرها في محطات البترول، ومنها ضرورة التأكد من وجود جميع أجهزة ومعدات الإطفاء ووضعها بأماكن يسهل الوصول إليها بحيث تشتمل على مضخات إطفاء بالمادة الرغوية، لحرائق المواد البترولية، ومضخات إطفاء كربون لحرائق المركبات والحرائق الكهربائية مع التأكد الدوري من صلاحيتها.

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