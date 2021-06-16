طارش المنصوري: جهود لتطوير المنظومة القضائية

المصدر: (دبي - البيان)

اجتمعت اللجنة العليا للشؤون القضائية برئاسة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، لمناقشة عدد من المواضيع لتواكب التطور المتسارع التي تشهده إمارة دبي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة القضائية ومنهم، عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عبد الله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ.

وأوضح مدير عام محاكم دبي أن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع منها، مذكرة نائب المدير العام بشأن تطبيق التعميم رقم 1 لسنة 2020 بشأن مراحل تحصيل رسم الدعوى «تطبيق قانون الرسم»، وبطاقات الأداء القضائية الذكية لحوكمة ومتابعة أداء العمل القضائي.

وأشار المنصوري إلى أن اللجنة العليا للشؤون القضائية تجسد الجهود الدؤوبة التي تبذلها محاكم دبي في سبيل تطوير المنظومة القضائية، وتوفير خدمات قانونية تخدم المجتمع، موضحاً أن نطاق اختصاص اللجنة القضائية يتمحور حول مراجعة ودراسة وإقرار المشاريع والمقترحات والمبادرات القضائية الجديدة.

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