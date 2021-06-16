3000 ورقة بحثية علمية تُثري المؤتمر الدولي للفضاء

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

كشف سالم المري نائب المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، رئيس لجنة استضافة المؤتمر الدولي للفضاء لـ«البيان»، أن هناك 3 آلاف ورقة بحثية علمية ستشارك، وتتم مناقشتها في فعاليات المؤتمر المقرر له الانطلاق 25 أكتوبر المقبل، فيما يعد المؤتمر الأكبر في قطاع الفضاء على مستوى العالم، وخاصة أنه سيستضيف 5 آلاف شخص متخصص وخبير من 80 دولة.

وأوضح أن الإمارات تستضيف المؤتمر المرة الأولى عربياً منذ انطلاقه قبل 70 عاماً، عُقدت فيها 71 دورة، تمت فيها مناقشة 50 ألف ورقة بحثية، مبيناً أن ذلك يعكس الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر العالمي، فيما سيكون حافزاً جديداً للمزيد من دول المنطقة للتعاون مع الشركاء الدوليين وتأهيل جيل جديد من خبراء الفضاء العرب ليعملوا من أجل الإنسانية، كما أنه يعزز الرؤية المستقبلية التي تستهدفها القيادة الرشيدة لقطاع الفضاء الإماراتي.

وسيعقد المؤتمر تحت شعار «الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية»، وسيساهم في خدمة الإنسانية والعلوم من خلال تقوية وتعزيز أطر التعاون بين جميع البلدان في قطاع الفضاء، كما أنه يعد فرصة جيدة لعقد شراكات متنوعة في هذا القطاع، واستفادة الدول العربية المشاركة مما سيتم طرحه لتطوير مشروعاتها وخططها ذات الشأن، بينما ستكون نتائج المؤتمر فرصة مهمة لحل ومواجهة العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الفضاء.

تبادل خبرات

وسيكون المؤتمر منصة لاستقطاب وإلهام الأجيال الجديدة من الشباب المهتمين بعلوم الفضاء، للاطلاع على أحدث التقنيات والمعلومات ذات الشأن، فضلاً عن ذلك فإنه ستكون هناك فرصة جيدة لعقد اتفاقات وشراكات بين وفود الدول المشاركة وتبادل الخبرات العلمية.

ويستعرض المؤتمر الدولي للفضاء مجموعة من الفعاليات وعروضاً تقديمية، ومحاضرات وجلسات تقنية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى منتدى الشبكات العالمية الحصري، وفعاليات مجتمعية، ومعرض لعلوم الفضاء، كما سيستقطب قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية ويجمعهم مع صناع القرار.

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