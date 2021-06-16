«نور دبي» تجدّد شراكتها مع مركز كارتر للقضاء على مرض «تراخوما»

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة نور دبي عن تجديد شراكتها مع مركز كارتر للقضاء على تراخوما، وهو من الأمراض المعدية والمسببة للعمى، وذلك في إطار التزام المؤسسة المستمر بمكافحة الأمراض المدارية المهملة.

ومنذ عام 2013، نجحت مؤسسة نور دبي، بالتعاون مع مركز كارتر، بمكافحة مرض تراخوما، الذي يشكل مشكلة صحية رئيسية في منطقة أمهارة شمال إثيوبيا، والسيطرة على تفشي المرض المعدي بنسبة 29% من المناطق الموبوءة في واحدة من أكثر المناطق تأثراً بمرض تراخوما.

إمكانات

وقالت الدكتورة منال عمران تريم، عضو مجلس الأمناء والمديرة التنفيذية لمؤسسة نور دبي: إنه مع توفر الإمكانات للتشخيص والعلاج، وفي ظل حرص الدولة على مد يد العون لكل محتاج، وحرص مؤسسة نور دبي بالاستثمار في برامج مستدامة، توفر سبل العيش برفاهية، فلا ينبغي لأحد أن يعاني من الإعاقة البصرية جراء إصابته بمرض تراخوما، الذي يمكن السيطرة عليه لمنع تفشيه وعلاجه، للحد من مضاعفاته التي يمكن أن تسبب العمى. ونفتخر في مؤسسة نور دبي بتجديد شراكتنا مع مركز كارتر، ووزارة الصحة في إثيوبيا، ومكتب صحة أمهارة الإقليمي، الذي يؤكد التزام المؤسسة بمكافحة تراخوما، وتمكين المجتمع من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية للعيون ونشر التوعية الصحية.

التزام

وسيسهم التزام نور دبي على مدى الـ 4 سنوات القادمة في تطبيق سياسة التوزيع الجماعي للأدوية «MDA» في أمهارة، الذي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، وتم استئناف أنشطة توزيع الدواء بعد توقف لفترة وجيزة في 2020 إثر تفشي جائحة «كوفيد 19»، ومن المتوقع أن يصل عدد الجرعات الموزعة 43 مليون جرعة دواء من المضاد الحيوي «الذي تم التبرع به من شركة فايزر»، ليستفيد منها ما يزيد على 14.3 مليون شخص، وستسهم هذه الجهود بتنفيذ استراتيجية SAFE الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

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