« المجلس الوطني» يناقش «تطوير الصناعة الوطنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ 14 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ويناقش خلالها موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، ويوجه 3 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.وحسب جدول أعمال الجلسة توجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، وتوجه عفراء بخيت العليلي سؤالاً إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، وتوجه شذى سعيد النقبي سؤالاً إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمـادي، وزير التربية والتعليم، حول «سن دخول رياض الأطفال».

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