«كهرباء دبي» تدعو المتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الذكية

المصدر: دبي- البيان

حثّت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها، ضمن حملتها السنوية «لنجعل هذا الصيف أخضر» على إجراء فحوصات دورية للتوصيلات الداخلية للمياه في منازلهم ومبانيهم ومنشآتهم، للكشف عن أية تسريبات محتملة في التمديدات والمسارعة إلى إصلاحها، واستبدال التوصيلات القديمة بالكامل في حال دعت الحاجة لذلك.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى استخدام خدماتها الذكية المتوفرة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لرصد تسريبات المياه فور حدوثها، ومنها خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ومبادرة «الحياة الذكية»، التي تتضمن العديد من الخصائص الذكية، التي تتيح مراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً ورقمياً.

تقنيات

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على إثراء تجربة المتعاملين بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحقيق مبادرة دبي 10X، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير خدمات حكومة دبي، لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، ومبادرة «دبي الذكية»، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وتحرص الهيئة على تقديم إمدادات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة والاستدامة، وتلتزم بإثراء تجربة المتعاملين، وتحقيق سعادتهم من خلال خدماتها المبتكرة والذكية، التي تتيح المجال أمامهم لمراقبة استهلاكهم واتخاذ قرارات ذكية ومستدامة واتباع نمط حياة واعٍ ومستدام.

كفاءة

من جانبها، أشارت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تمكين المتعاملين من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وإشراكهم في الجهود الهادفة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وجعل دبي المدينة الأكثر استدامة، عبر ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكدت الهيئة كفاءة أنظمتها في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، فيما ينحصر نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط، وتقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية. وتعد خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي توفرها الهيئة أفضل طريقة لرصد تسريبات المياه.

حيث ترسل إشعارات إلى المتعاملين عن ارتفاع معدلات استهلاك المياه، والذي قد يكون ناجماً عن تسرّب في المياه، كي يسارعوا إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة والمساهمة في جعل دبي أكثر اخضراراً، ويمكن أيضاً رصد التسريبات من خلال فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي أو عدادات المياه الذكية.

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