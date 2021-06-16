«الإمارات للألمنيوم» تبدأ زراعة 10000 شجرة قرم في محمية جبل علي

المصدر: دبي - البيان

بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس في زراعة 10000 شجرة قرم في محمية جبل علي للحياة الفطرية ضمن مبادرة غرس مليار شجرة.

وتعتبر أشجار القرم، التي تنمو في مناطق المد والجزر على الساحل، من أهم الأشجار المحلية في الإمارات، وتشير الدراسات إلى أن غابات أشجار القرم تستخلص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بكميات تصل إلى أربعة أضعاف ما تستخلصه الغابات المطيرة.

وتستعين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والقائمين على مبادرة غرس مليار شجرة بخبراء من مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، والتي تعتبر أقدم منظمة غير حكومية في دبي، من أجل زراعة شتلات القرم بشكل صحيح لضمان نمو الأشجار الصغيرة. يُذكر أن مبادرة غرس مليار شجرة (OBTI) هي حملة عالمية تقودها دولة الإمارات لزراعة مليار شجرة حول العالم بحلول نهاية العام 2025 من أجل تحسين الحياة والنظم البيئية مع المساعدة أيضاً في مواجهة التغير المناخي.

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