«مورو» يتعاون مع «تريند مايكرو» لحماية خدمات الأعمال السحابية للشركات

المصدر: دبي - وام

أبرم مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لـ «ديوا الرقمية» الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تزويد خدمات مع شركة «تريند مايكرو» الرائدة في مجال الحلول السيبرانية بما يتيح لشركة «مورو» تقديم خدمات حماية الأعمال السحابية لمتعامليها ومساعدتهم في تسريع التحول الرقمي.

وقع الاتفاقية كل من المهندس مروان بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية» ومجد سنان مدير شركة «تريند مايكرو» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال مروان بن حيدر: يسهم تعاوننا مع «تريند مايكرو» في تمكين شركة «مورو» من تقديم أفضل خدمات الحماية السحابية في المنطقة.

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