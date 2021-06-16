«التوطين»: ضرورة التزام المنشآت بآليات توظيف الطلبة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام المنشأة الراغبة في تشغيل الطلبة بدءاً من عمر 15 عاماً ودون 18 عاماً بالحصول على موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية عليهم، قبل المباشرة في إجراءات توظيفهم.

وبينت الوزارة عبر فيديو توعية نشرته أمس عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة تسمح بعمل وتدريب الطلبة في المنشآت، خصوصاً خلال الفترة الحالية التي تتوافق مع قرب بدء الإجازة المدرسية، بما يسهم في صقل معارفهم الحياتية وتنمية خبراتهم العملية وتطويرها.

ووفقاً للإجراءات المعمول بها، فإن المنشآت الراغبة بتوظيف طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاماً ودون 18 عاماً، معنية بتقديم كل المستندات المطلوبة للجهات المعنية، والتي تتضمن أبرزها الحصول على موافقة كتابية، وشهادة ميلاد، وأخرى خاصة باللياقة الصحية وأن يكون العمل المراد تشغيل الطلاب فيه لا يدخل ضمن الأعمال المحظورة على صغار السن.

وتتضمن الشروط أن يكون للطالب غير المواطن وذويه إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، وأن تكون رخصة المنشأة التي ترغب في توظيف الطالب، سارية المفعول.

ملف

ويتوجب على صاحب كل منشأة ترغب في توظيف طلاب إنشاء ملف خاص في المنشأة يحفظ فيه كل مستندات التحقق من هوية الطالب وولي أمره، وسجل يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصاية عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي يُستخدم فيه.

ضوابط

وتشمل الضوابط كذلك ضرورة ألّا يقوم صاحب العمل بتشغيل الطلاب (الحدث) ليلاً في المشروعات الصناعية (ويقصد بكلمة الليل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً)، كما تشترط الضوابط أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية ست ساعات يومياً.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، على أن تحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطلاب أكثر من أربع ساعات متوالية، وإذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تُحتسب هذه الفترة من ضمن ساعات عمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.

وتتضمن الضوابط التي حددتها الوزارة، ألا يُكلّف الطلاب بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال، أو بالبقاء في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة، فيما تلزم أصحاب المنشآت، بتدريب الطلاب العاملين على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، وأن يراقب صاحب العمل أو مساعدوه، قيامهم بتطبيقها، ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل.

موافقة خطية

يسمح للطلبة ما بين سن 12 و18 الالتحاق بمنشآت القطاع الخاص بموجب تصاريح تدريب تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويشترط هنا الحصول على موافقة خطية من ولي أمر الطالب المتدرب، أو الوصي عليه.وبناءً على القرار الوزاري، تم العمل على تطوير استمارة مجانية إلكترونية متوفرة عبر موقع الوزارة، وتطبيقها الذكي الرئيسي المتوفر في متجر أندرويد، وتطبيق «وجهني» المتوفر في أبل ستور، وأندرويد، وبلاك بيري.

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