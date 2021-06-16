«أبوظبي القضائية» تعرّف بـ«إدارة الأزمات»

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، ورشة عمل عن بعد حول «إدارة الأزمات في المؤسسات القضائية» بمشاركة 25 من السادة أعضاء السلطة القضائية في إمارة أبوظبي .

وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة نهاية عام 2015 بين دائرة القضاء في أبوظبي والمدرسة الفرنسية، والتي تضمنت عقد شراكة بين الطرفين في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية. وأكد المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود دائرة القضاء في أبوظبي نحو تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في تجويد الأداء القضائي عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة.

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