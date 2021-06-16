«طرق دبي» تبحث تطوير الخدمات الذكية

المصدر: ( دبي - البيان)

شهدت الجلسة الحوارية، التي نظّمها مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي «عن بعد» عبر برنامج تويتر ومن خلال مبادرة «تحدّث مع الهيئة»، إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من قبل الجمهور والمستفيدين من باقة خدمات الهيئة الذكية والإلكترونية.

وترأس اللقاء محمد عبيد الملا، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رئيس مجلس المتعاملين فيها، وحضره موظفون مختصون من إدارة الخدمات الذكية من قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي. وقدّم عدد من المتعاملين إلى رئيس وأعضاء المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم وطلباتهم المتعلقة بمختلف خدمات الهيئة.

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