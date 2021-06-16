مواصلات الإمارات تطلق «إميرتاس»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت مواصلات الإمارات الشركة الرائدة في قطاع النقل والمواصلات عن إطلاق «إميرتاس» كونها خدمة جديدة، تعنى بتقديم حلول «الميل الأخير»، لتنضم إلى مجموعة خدماتها المرتبطة بدعم القطاع اللوجستي في الدولة.

وقالت فريال توكل الرئيسة التنفيذية بالإنابة لمواصلات الإمارات: إن إطلاق خدمات توزيع البضائع في الميل الأخير يأتي مواكباً للتغيرات المتسارعة، التي تشهدها قطاعات الأعمال كافة في الدولة، بما في ذلك القطاع اللوجستي، الذي أكد مكانته الحيوية خاصة خلال جائحة «كوفيد 19». وأشارت إلى أن دعم القطاع اللوجستي في المنطقة بات ركيزة أساسية في مواصلات الإمارات خصوصاً في ظل التحديات والقيود، التي فرضتها الجائحة والإقبال المتنامي على قطاعات التجارة الإلكترونية والشحن والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يؤكد أهمية استحداث آليات جديدة، تسهّل عملية نقل البضائع والمنتجات من وإلى العملاء بسلاسة وسرعة ودقة.

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