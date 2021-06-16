تعاون بين شرطة دبي و«الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري»

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تعزيز التعاون المشترك وترسيخ العلاقات في مجال التعليم والتدريب والدراسات المُتخصصة في جانب الأمن البحري، وتأهيل الكوادر البشرية والاستفادة وتبادل الخبرات بين الطرفين.وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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