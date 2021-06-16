تعاون بين شرطة دبي و«البلدية» لـ«تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي عن تشكيل فريق عمل مشترك بينهما لتطبيق القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

وذلك في إطار الحرص على بناء مدينة سعيدة ومستدامة ذات بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض الحيوانية ومنع أخطار الحيوانات المفترسة على الناس.وتعمل شرطة دبي ممثلة بقسم مكافحة الجرائم البيئية وسرقة الآثار في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي على تطبيق القانون من خلال فريق عمل مشترك من الجانبين على مدار الساعة لضبط المخالفين ومصادرة الحيوانات ومن ثم معاينتها وفحصها وتصنيفها ونقل حيازتها إلى أحد المراكز المؤهلة والمرخصة الخاصة بالرفق بالحيوان وإيجاد بيئة تتناسب وطبيعتها بعيداً عن المناطق السكنية.

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