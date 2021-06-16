تعزيز التعاون بين شرطة دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مع حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور يوسف حمد الشيباني مدير عام المركز، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة بعض الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل والتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما يصب في خدمة الوطن والمصلحة العامة، مثمناً جهود فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، والدعم الذي يقدمه المركز لكل الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية في الإمارات.

من جانبه أثنى حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، على الجهود التي تقوم بها شرطة دبي لتعزيز وحفظ الأمن في الإمارة، وحِرص القائد العام على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين كل المؤسسات الحكومية. وعقب اللقاء تجول معاليه والوفد المرافق في أروقة مركز محمد بن راشد للفضاء، واطلع على غرفة عمليات المركز، وتعرف على مشاريع ومبادرات المركز والأنظمة الذكية، ثم انتقل إلى مختبرات تصنيع الأقمار الصناعية والبرامج الخاصة فيها.

كما التقى معالي الفريق المري خلال الجولة نورا المطروشي ومحمد الملا من كوادر شرطة دبي، الرائدين الجديدين في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز