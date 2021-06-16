اتفاقيات تعاون بين «الهلال الأحمر» وجمعيات خيرية محلية

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من اتفاقيات التعاون مع جمعية دبي الخيرية، ودار البر، وبيت الشارقة الخيري، وجمعية الشارقة الخيرية، لتحقيق المزيد من الشراكة الإنسانية بين الجمعيات الخيرية على الساحة المحلية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق معها والعمل معاً لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم برامجها، وتبني المبادرات المشتركة وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز فرص التقدم في تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في جانب المسؤولية الاجتماعية والخدمات المساندة لها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير استراتيجية عمل تمكنهم من نشر أهدافهم وأنشطتهم الإنسانية والتنموية.

وقع اتفاقيات التعاون من جانب الهلال الأحمر الإماراتي سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية، فيما وقعها من جمعية دبي الخيرية أحمد مسمار أمين السر العام للجمعية، ومن جمعية دار البر محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجمعية، ومن جمعية الشارقة الخيري عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، ومن بيت الشارقة الخيري سلطان محمد الخيال الأمين العام.

حرص

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يجسد حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، على نسج الهيئة لمثل هذه الشراكات البناءة والفاعلة في المجال الإنساني والخيري، إيماناً من سموه بتضافر جهود المنظمات الإماراتية على ساحتها المحلية لتحقيق المزيد من المكتسبات للشرائح التي تستهدفها.

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