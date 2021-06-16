«نسائية دبي» تواكب الخمسينية ببرامجها المستقبلية

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت جمعية النهضة النسائية في دبي أمس اجتماعها السنوي للجمعية العمومية برئاسة الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية رئيسة مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وأعضاء الشرف من رابطة سيدات السلك الدبلوماسي في دبي والدكتورة فاطمة الفلاسي المديرة العامة للجمعية وممثلات وزارة تنمية المجتمع ومديرات مراكز ووحدات وفروع الجمعية.وتم في الاجتماع - الذي عقد افتراضياً - الاطلاع على التقرير المالي والإداري والميزانية للسنة المالية المنتهية 2020 وعرض فيلم توثيقي لأبرز الإنجازات في العام الماضي والتصديق على محضر الاجتماع السابق وعرض أسماء عضوات مجلس الإدارة والخطة السنوية لعام 2021.

وقالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير - في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة فاطمة الفلاسي إن الجمعية تعكف على تصميم برامج اجتماعية مبتكرة تحقق الجهوزية الناجحة للخمسين عاماً المقبلة لترسيخ دورها في خريطة التنمية المجتمعية والتطوعية وهي مواكبة في خططها استراتيجية الدولة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل.

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