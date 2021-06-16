هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة تنظم ورش توعية

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض )

أكدت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أهمية الالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

والتي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوبائية المعدية، من دون الإخلال بالاستمتاع بأيام العطلات، إذ تساهم هذه الإجراءات في المقام الأول في ضمان صحة وسلامة أفراد الأسرة

وهذا الأمر يتطلب تعاون وتكاتف الجميع من خلال الالتزام بالإجراءات اللازمة للتصدي لوباء جائحة (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن الهيئة نظمت ورشة لتقييم الأخطار استفاد منها 82 متدرباً من موظفي دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.وقالت إن هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة عقدت سابقاً العديد من البروتوكولات والورش بهدف التوعية ومنها ورشة «البروتوكولات الاجتماعية في فترة العيد في الجائحة»، وذلك عبر حساب الهيئة في «إنستغرام».

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