«إمباور» تنظم حملة تبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم أمس، حملة للتبرع بالدم لمركز دبي للتبرع بالدم في مستشفى لطيفة، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية التي تنتهجها «إمباور»، وإيماناً بأهمية تعزيز وغرس ثقافة التبرع بالدم، لما فيها من مساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين. ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، وتُقام فعالياته لهذا العام تحت شعار «تبرع بالدم و اجعل العالم ينبض بالحياة».

ونجحت المؤسسة في إتمام حملة التبّرع على أكمل وجه، حيث شملت الحملة عدداً من موظفيها وعدداً من المتبرعين المسجلين مسبقاً، وحرصاً من المؤسسة على توفير الرعاية التامة للمتبرعين تم توزيع الوجبات الغذائية لهم، وتم تكريمهم بشهادات إلكترونية.

تهدف الحملة إلى دعم أهداف منظمة الصحة العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى بناء مجتمع إماراتي متماسك نابض بالحياة، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى ترسيخ مجتمع متماسك ومتلاحم متوافق ومتعاضد يتبنى قيماً إنسانية مشتركة. كما تأتي الحملة لتسليط الضوء على أهداف اليوم العالمي للتبرع بالدم المتمثلة في توفير منبر عالمي للاحتفال بالمتبرعين بالدم طوعاً، وتقديم فائق الشكر لهم كونهم يؤثرون الآخرين على أنفسهم ومن دون أي مكافأة مالية، نشر وعي للجمهور وتشجيعهم على التبرع بالدم بشكل مستمر، لضمان جودة وتوافر الدم المناسب للمرضى المحتاجين.

مسؤولية

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تأتي حملة التبرع بالدم في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية التي تنتهجها «إمباور» وإيماناً بأهمية تعزيز وغرس ثقافة التبرع بالدم لما فيها من مساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وبما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

ويذكر أن «إمباور» قد أولت اهتماماً خاصاً بإقامة حملات التبرع بالدم على مدى عقود من الزمن، ولا سيما خلال فترة الجائحة وما فرضته من أوقات عصيبة. وسبق للشركة تنظيم حملات تبرع بالدم لصالح «مركز دبي للتبرع بالدم» و«مركز الثلاسيميا» و«هيئة الصحة بدبي» و«بلود دونرز كيرلا- الإمارات» وغيرها.

وتقدم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» خدمات تبريد المناطق إلى أكثر من 140 ألف متعامل في 1,252 مبنى، باستطاعة إجمالية قدرها 1.64 مليون طن تبريد. وتشمل قائمة المناطق مشاريع مرموقة مثل واجهة دبي المائية وجزيرة «بلو ووترز» ومركز دبي المالي العالمي وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا و«ديسكفري جاردنز» ومركز ابن بطوطة وغيرها الكثير.

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