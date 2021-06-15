68 إصداراً وفعالية لـ«تريندز» حول جائحة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

نظم «تريندز للبحوث والاستشارات» منذ ظهور جائحة «كوفيد 19» العام الماضي العديد من الفعاليات، تنوعت ما بين الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تحلل تداعيات هذه الجائحة واستشراف آفاقها المستقبلية، كما أصدر العديد من الكتب والسلاسل العلمية المتخصصة حول هذه الجائحة، وبلغ عدد هذه الفعاليات والإصدارات (68)، في مؤشر واضح على الأولوية التي يوليها «تريندز» لمتابعة هذه الجائحة واستقراء آثارها المختلفة، وتسليط الضوء على التجارب الإقليمية والدولية في التعامل معها، والدروس المستفادة منها.

وقد تنوعت عناوين إصدارات «تريندز» حول «كوفيد 19» باللغتين العربية والإنجليزية، حيث غطت جميع جوانبها الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعلاقات والتعاون الدولي، ومن بين هذه الإصدارات دراسة تتناول التجربة الإماراتية في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» والسمات المميزة لها، ولاسيما النهج الاستباقي والتشاركي مع المجتمع الذي تبنته دولة الإمارات في التعامل مع الأزمة، وتركيزها على مختلف جوانبها ومجالات تأثيرها، وتحركاتها لتعزيز التعاون الدولي في مواجهتها، كما تطرقت إلى كيفية تحقيق الإمارات للتعافي المستدام من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث كانت من أولى دول العالم التي تبنت استراتيجية واضحة المعالم في هذا الشأن، من خلال حزمة من الإجراءات.

وتناولت كتب ودراسات وتقارير تريندز الـ 68 عناوين عدة؛ من أبرزها «الإمارات وجائحة «كوفيد 19»: نموذج في إدارة الأزمة وتحقيق التعافي المستدام»، و«دور الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد جائحة «كوفيد 19»»، و«عالم ما بعد «كوفيد 19»: حدود التغيير المحتمل في النظام العالمي» و«تأثير الجائحة على الاقتصاد والتعليم والعلاقات الدولية». و«تداعيات جائحة «كوفيد 19» على النظام المالي العالمي وجهود مواجهتها»، و«فيروس كورونا الجديد: التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية على الصين والعالم»، و«دبلوماسية لقاحات «كوفيد 19»»، و«عالم ما بعد كوفيد والتحديات المستقبلية العالمية الكبرى وفرص السياسات المبتكرة»، و«وباء «كوفيد 19» وتحدي البطالة بين الشباب في العراق ولبنان»، إضافة إلى «إشكالية الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمساعدات الخارجية والفقراء الجدد في أفريقيا جنوب الصحراء، وهل ستغير جائحة «كوفيد 19» مشهد التعليم العالمي»؟

توظيف

كما تضمنت عناوين الإصدارات «التوظيف الديني لجائحة «كوفيد 19» واستغلال التنظيمات المتطرفة لها»، و«جماعة الإخوان المسلمين مثالاً في التوظيف السياسي للأزمات».

ومن موضوعات ندوات ودراسات وتقارير «تريندز» حول «كوفيد 19»، «تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الوباء»، و«دور منظمة التجارة العالمية في أعقاب الأزمة»، و«تأثير الأزمة على سياسات تركيا الداخلية والخارجية»، و«حلم القرن الآسيوي والتصدي لوباء كورونا المستجد في منطقة غرب أفريقيا»، و«إدارة الأمن السيبراني في ظل الأزمات»، و«استجابة الولايات المتحدة الأمريكية للوباء»، و«أثر تعليق الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية»، وأفضل الممارسات الدولية في مكافحة «كوفيد 19»، و«الطريق نحو المستقبل، وآثار الجائحة على مؤشرات الاقتصاد الكلي في العالم العربي»، و«قارة أفريقيا وسياسات المواجهة ومناطق النزاع في الشرق الأوسط»، و«الاستجابة الإنسانية لوباء «كوفيد 19»: مساعدات من أجل النفوذ».

كما تناولت أنشطة وتقارير وتحليلات «تريندز»: «مساهمة وباء «كوفيد 19» في صياغة مفاهيم وسياسات الأمن الوطني وتخفيف حدة الصراع في اليمن»، إضافة إلى «تداعيات الأزمة على سياسات إيران الداخلية والخارجية»، و«قمة مجموعة العشرين وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة وباء كورونا»، بالإضافة إلى عدد آخر من العناوين.

وتتوافر جميع هذه الكتب والتقارير والدراسات والفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية، على موقع ومنصات «تريندز» الإلكترونية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والدراسات» إن اهتمام «تريندز» بجائحة كورونا من البداية جاء من منطلق حرصه على مواكبة القضايا الإقليمية والدولية التي ترتبط بالتنمية والأمن في دول المنطقة والعالم.

وأضاف إن «تريندز» أخذ على عاتقه تعزيز ودعم البحث العلمي الرصين والموضوعي لتقديم قراءات ورؤى تحلل الواقع وتستشرف المستقبل وتضع التوصيات؛ لكي تكون عوناً للمجتمع والقيادات والمهتمين في وضع الحلول الناجعة.

وأشار الدكتور العلي إلى أن «تريندز» كان أول مركز في منطقة الشرق الأوسط ينظم ندوة عن بُعد حول جائحة كورونا، في إطار حرصه على التواجد ومتابعة الأحداث أولاً بأول، وبما يسهم في وضع الحلول ومواجهة الأزمات بجدارة.

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