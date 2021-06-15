12 ألف مكالمة تلقاها مركز اتصال «الإحسان الخيرية» خلال 6 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية عن إجمالي عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال التابع لها، والذي بلغ نحو 12000 مكالمة هاتفية، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021، إلى جانب الاستفسارات التي تأتي عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، بهدف الرد على المستفيدين بتسجيل طلباتهم والرد على استفساراتهم.

وأكدت جمعية الإحسان الخيرية، أن مركز الاتصال يعتبر واحدة من أهم القنوات الرئيسية التي خصصتها للتواصل مع الفئات المستهدفة من المجتمع، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب على التعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة بما ينسجم مع تطلعات وأهداف الجمعية الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مركز الاتصال قام بالرد على جميع المكالمات الواردة، وتعامل مع مختلف الملاحظات والاستفسارات بنسبة 100% من خلال الوقت المحدد لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف والرد على استفساراتهم وتسجيل ملاحظاتهم عبر خدمة مركز الاتصال والتعامل معها بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجمعية.

وتحرص الجمعية بشكل دائم على تطوير خدماتها المتعلقة بالتعامل مع مختلف متطلبات المتصلين باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو»، على الأرقام 067457451 و 067401010 إلى جانب التواصل على البريد الإلكتروني بهدف تحقيق رضا المتعاملين، وبشكل احترافي ينسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة.

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