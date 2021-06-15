توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار غرباً.

الرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج الى مضطرب غربا.. فيما سيحدث المد الأول عند 18:34 والمد الثاني عند 04:00 ..والجزر الأول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:42 .

بحر عمان خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:59 الثاني عند الساعة 01:14 .. والجزر الاول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:46 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 75 20

دبي 40 29 75 20

الشارقة 40 28 75 25

عجمان 39 27 80 20

أم القيوين 39 27 85 25

رأس الخيمة 38 26 85 25

الفجيرة 42 30 80 20

العين 45 28 75 20

ليوا 44 30 75 15

الرويس 41 28 75 15

السلع 40 28 75 15

دلما 38 28 80 15

طنب الكبرى 38 28 80 15

طنب الصغرى 37 28 80 15

أبو موسى 37 28 80 15

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