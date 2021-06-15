عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي سايمون كوفيني وزير الخارجية والدفاع في جمهورية أيرلندا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.. بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" وأهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان إيصال لقاح المرض إلى كافة الدول بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي من الجائحة.

واستعرض سموه ومعالي سايمون كوفيني .. مشاركة جمهورية إيرلندا في معرض إكسبو 2020 دبي والذي تستضيفه دولة الإمارات ويفتتح أعماله شهر أكتوبر المقبل.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي سايمون كوفيني، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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