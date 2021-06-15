تطبيق نظام المرور الأخضر في أبوظبي اعتباراً من اليوم

المصدر: أبو ظبي ـ البيان / تصوير ــ سيف الكعبي

بدأت اليوم الثلاثاء 15 يونيو المراكز والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي، تطبيق نظام المرور الأخضر عبر تطبيق «الحصن» في إمارة أبو ظبي.

ووفقا للنظام الجديد الذي اعتمدته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الأسبوع الماضي، لا يسمح بدخول تلك الجهات لمن فوق 16 عاماً إلا بإظهار حالتي التطعيم والفحص.

ويهدف نظام المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن إلى تخفيف القيود الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وتسهيل حركة التنقل والسياحة بأمان في جميع أنحاء الدولة، وذلك باستخدام تطبيق الحصن لإظهار حالة التطعيم وصلاحية الفحص.

وجاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية إمارة أبوظبي لمكافحة جائحة "كوفيد-19" التي تقوم على أربع ركائز أساسية ومترابطة تعتبر الطريق إلى التعافي المستدام، وهي التطعيم، والتقصي النشط والفحوصات، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

ويعكس نظام الترميز في تطبيق الحصن حالة التطعيم ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر، الذي يحدد 6 فئات وهي: المطعمون، ومتلقو الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية، ومتلقو الجرعة الأولى الذين تخلفوا عن الثانية، والمعفيون عن التطعيم، وغير المطعمين.

الفئة الأولى: المطعمون الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 28 يوماً أو أكثر والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، ستظهر حالتهم على تطبيق الحصن إن كانت نتيجة الفحص سلبية باللون الأخضر وتبقى لمدة 30 يوماً، كما ستظهر الصفة المعرفة "النجمة أو حرف E " لمدة 7 أيام.

الفئة الثانية: متلقو الجرعة الثانية ممن لم يكملوا 28 يوماً من تلقيها، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 14 يوماً إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

الفئة الثالثة: متلقو الجرعة الأولى الذين تلقوا الجرعة الأولى وبانتظار موعد الجرعة الثانية، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 7 أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

الفئة الرابعة: متلقو الجرعة الأولى الذين تلقوا الجرعة الأولى وتخلفوا عن موعد الجرعة الثانية بأكثر من 42 يوماً، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 3 أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

الفئة الخامسة: المعفيون من التطعيم لمن لديهم شهادة استثناء وفقاً للإجراءات المعتمدة، فستظهر الحالة باللون الأخضر لمدة 7 أيام، إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

الفئة السادسة: غير المطعمين من غير المعفيين، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 3 أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

وسيتغير لون الحالة على تطبيق الحصن من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي متى انتهت صلاحية فحص مسحة الأنف كما هو محدد لكل فئة من الفئات، بينما ستظهر الحالة باللون الأحمر إن كانت نتيجة الفحص إيجابية والتي تتطلب اتباع الإجراءات المعتمدة للإصابات.

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