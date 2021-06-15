شرطة عجمان تطلق خدمة "إغلاق حارة" على تطبيق الشرطة الذكي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شرطة عجمان خدمة تصريح إغلاق حارة في التطبيق الذكي للشرطة.

وحددت الشرطة 4 خطوات لطلب الخدمة..

-الضغط على أيقونة "تصريح إغلاق حارة".

-قم بتعبئة بيانات مقدم الطلب وفقا للمطلوب.

-أدخل بيانات التصريح وفقا للمطلوب.

-استكمل بيقة البيانات ثم حمل المرفقات المطلوبة واضغط على إرسال الطلب.

وأوضحت شرطة عجمان أنه سيتم مراجعة الطلب والتدقيق عليه، وفي حال الموافقة سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية للدفع الإلكتروني واستلام التصريح دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.

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