"المعاشات" تحدد 3 حالات تستوجب التقاعد الطبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت هيئة المعاشات أن هنالك حالات تستوجب التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للعمل.

وذكرت الهيئة ثلاث حالات حددها القانون تستوجب التقاعد الطبي كما يلي..

-انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يكتسب منه.

-انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة.

-انتهاء الخدمة في القطاع الخاص لأسباب صحية، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة بحيث يكون قرار اللجنة سابقا على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.

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