"المعاشات" تحدد 3 حالات تستوجب التقاعد الطبي
أوضحت هيئة المعاشات أن هنالك حالات تستوجب التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للعمل.
وذكرت الهيئة ثلاث حالات حددها القانون تستوجب التقاعد الطبي كما يلي..
-انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يكتسب منه.
-انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة.
-انتهاء الخدمة في القطاع الخاص لأسباب صحية، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة بحيث يكون قرار اللجنة سابقا على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.