دفاع مدني عجمان يكرم عاملين لدورهما البطولي والإنساني

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، عاملين في مركز تسوق بعجمان، وذلك لحسن تصرفهما ومبادراتهما البطولية والإنسانية في مكافحة حريقين شبا في منزل بجوار المركز التسوق، وسيارة متوقفة في الموقف الخاص بالمركز.

وأكد العقيد رائد عبيد الزعابي، نائب مدير إدارة المراكز، أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجية تشجيع الممارسات الإيجابية والمسؤولية المجتمعية وتعزيزمفهوم الدفاع المدني الشامل والذي يعنى بأن كل مواطن ومقيم رديف حقيقي لعناصر الدفاع المدني في الواجبات الإنسانية التي يقدمونها على مدار الساعة، موجهاً لهم الشكر والثناء على إحساسهما بالمسؤولية تجاه هذا الموقف وتقديمهما للمساعدة دون تردد.

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