رسالة تضامن إماراتية بجمع شمل عائلة أسترالية علقت في سريلانكا

المصدر: دبي - وام

بعد أن ضاقت بهم السبل، واحتجزتهم ظروف جائحة «كوفيد19» في سريلانكا لأكثر من 30 يوماً نتيجة إجراءات الإغلاق جاء الفرج من دولة الإمارات التي جمعت أشتات عائلة أسترالية والتأم شملها مع «الأب» الذي يقيم في دبي منذ 15 عاماً، انطلاقاً من قيم التضامن الإنساني، وترسيخاً لمبادئ التآخي.

وعلقت العائلة الأسترالية خلال قضائها إجازة قصيرة في سريلانكا، وحال الإغلاق الذي فرضته إجراءات «كورونا»، دون عودتها إلى الإمارات، التي مثلت لهم الملاذ الآمن. وفي استجابة سريعة من الجهات المعنية، لحالة العائلة الإنسانية، تم التنسيق مع السلطات في سريلانكا، لإتمام إجراءات لم شمل العائلة، والتي تكللت بالنجاح، وعاد أفرادها جميعاً إلى الوالد.

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