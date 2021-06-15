محمد بن راشد يأمر بمساعدات عاجلة إلى الكونغو

المصدر: دبي ــ وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في لفتة إنسانية كريمة من سموه، لتمكينها من التغلب على الآثار المدمرة التي خلفها النشاط البركاني في مدينة غوما.

وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بتسيير طائرة تحمل 93 طناً مترياً من المساعدات الشاملة،من مطار آل مكتوم الدولي في دبي، إلى كيغالي عاصمة رواندا، لإيصال المساعدات العاجلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

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محمد بن راشد يوجّه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الكونغو الديمقراطية

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