«الإقامة» و«فلاي دبي» تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، غيث الغيث الرئيس التنفيذي لطيران فلاي دبي، بهدف بحث سبل التعاون في الاستمرار في تقديم تجربة سفر ممتعة للمسافرين عبر مطارات دبي، وتعزيز وتفعيل دور الشراكة بين الطرفين.

يأتي هذا اللقاء استكمالاً للشراكة المتميزة التي تربط بين الطرفين، وقد تم فيه مناقشة آلية تسهيل إجراءات السفر عبر مطارات دبي، بما يتماشى مع توجهات الحكومة التي تعمل على استئناف الحركة السياحية في فترة التعافي من أزمة كوفيد ١٩.

وقال اللواء محمد المري، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات كبيرة في مجال قطاع الطيران فقد تمكنت في وقت قصير من مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، حتى باتت اليوم بفضل الله ومن ثم توجيهات القيادة الرشيدة والدعم المستمر تتمتع بمكانة عالمية مرموقة، تعكس ريادة الدولة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تستهدفها الخطط الحكومية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي ختام الزيارة، تقدم غيث الغيث، رئيس طيران فلاي دبي، بالشكر إلى اللواء محمد المري على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالإنجازات التي تحققها إقامة دبي بشكل متواصل، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات، وتطويع للتقنيات في خدماتها للمسافرين عبر مطارات دبي.

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