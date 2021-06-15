«العدل»: تقديم طلبات التظلم على قرارات «الاتحادية للضرائب» إلكترونياً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قالت وزارة العدل إنها أتاحت إمكان التقدم بطلبات التظلم على القرارات الضريبية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة مختصة تحت تسمية «لجنة فض المنازعات الضريبية» تتولى مهام النظر في التظلمات المقدمة والرد عليها خلال 20 يوماً مع إمكان مد فترة النظر فيها فترة لا يتجاوز إجماليها 40 يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

وأفادت الوزارة عبر فيديو نشرته أمس عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» بأنه يجب على المعترضين سواء مواطنين أو مقيمين، التقدم بطلباتهم في خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ المعترض بقرار الهيئة الاتحادية للضريبة، وذلك عبر الدخول إلى موقع وزارة العدل (www.moj.gov.ae)، ومن ثم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على خيار «نماذج الخدمات» واختيار «تقديم طلب الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية».

بيانات

وبذلك يتم تحميل النموذج الخاص بالخدمة، على أن يتولى المتقدم مهام ملء البيانات الواردة في النموذج المعد، ومن ثم إرفاق المستندات اللازمة التي تتضمن اسم الممثل القانوني، والمذكرة الشارحة للاعتراض، وصورة عن القرار المعترض عليه الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب، وشهادة التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب، وإيصال سداد الضرائب أو الغرامات، وقرار رد الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن إعادة النظر في موضوع الاعتراض.

مستندات

يتم ملء النموذج إلكترونياً وإرسال جميع المستندات بصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني الخاص لتقديم الاعتراضات (Tax.disputes@moj.gov.ae) وفي خلال يومي عمل يقيد الاعتراض أمام إدارة لجان فض المنازعات الضريبية، ثم يحال الاعتراض إلى أمين سر اللجنة المختصة.

وأوضحت وزارة العدل أن اللجنة المختصة تتولى خلال 20 يوم عمل مهام إصدار قرارها في الاعتراض المقدم، ويجوز تمديد الاعتراض مدة أخرى لا تزيد على 20 يوم عمل وذلك إذا رأت اللجنة أن هنالك أسباباً تستدعي ذلك.

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