«جاهزية» تفتح باب التسجيل في برنامج طب الكوارث لخط الدفاع الأول

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت «جاهزية» عن تقديم منح تدريبية في برنامج طب الكوارث لخط الدفاع الأول من العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة معتمد من جامعة هارفرد الأمريكية بهدف تطوير التعليم الطبي المهني ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية وزيادة جاهزيتها لمجابهة الكوارث والطوارئ والأزمات بمبادرة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات مدير برنامج جاهزية، إن المنح التدريبية في طب الكوارث ستسهم في رفد القطاع الصحي بالدولة بمخرجات وطنية متخصصة تتمتع بمهارات وقدرات عالية وفق أحدث المستجدات انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأهمية تبني مبادرات مبتكرة لبناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة جاهزيتها وفق أفضل المعايير العالمية.

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