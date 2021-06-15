وثيقة لأبرز القضايا المتعلقة بـ «كوفيد19» والوقاية من العدوى في المنشآت الغذائية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أخيراً تقريراً يسلط الضوء على الجهود التي بذلتها لاحتواء تأثيرات فيروس «كوفيد19» المستجد على قطاعي الزراعة والغذاء، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتطوير قطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي بطريقة مستدامة تضمن تحقيق رؤية حكومة أبوظبي وتعزيز الأمن الغذائي والحيوي.

وأشار سعيد البحري سالم العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن الهيئة وبالتعاون مع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء (إنفوسان)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، أطلقت وثيقة معرفية متكاملة لأبرز القضايا المتعلقة بـ «كوفيد19» والغذاء.

وإجراءات الوقاية من انتقال العدوى في المنشآت الغذائية وعند تداول الغذاء، وتم تعميمها على كل دول العالم، لتعزيز وعي السلطات المعنية بسلامة الغذاء ومتداوليه والمستهلكين بممارسات الوقاية من الفيروس ورفع المستوى الصحي للمنشآت بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية.

وأوضح العامري أن الهيئة كانت من أولى المؤسسات المبادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستباقية لحماية المجتمع من مخاطر الجائحة، وضمان توفير الغذاء وإتاحة الوصول إليه بسهولة لجميع السكان.

كما شاركت بكل إمكاناتها في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، وبادرت إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز إجراءات السلامة الغذائية وضمان توفر الغذاء وسلامة المتداولين والمنتجين.

اكتفاء

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة خلال 2020، شكلت نسبة ثقة المجتمع المحلي في قدرة المنشآت على توفير ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات المستهلكين ما نسبته 93%، في حين بلغت نسبة توعية الجمهور والمنشآت الغذائية والحيوانية والنباتية بالإجراءات والممارسات السليمة التي يجب اتباعها لضمان السلامة الغذائية 89%.

كما تم إجراء 13.662 فحصاً في المختبر البيطري الوحيد في الدولة الذي يعمل على فحص عينات برنامج المسح الوطني الخاص بالكشف عن «كوفيد19»، وتم تدريب 93.297 ألف كادر فني من قبل موظفي الهيئة على سحب العينات الخاصة بتحليل «كوفيد19» خدمة للمساعي الوطنية .

ذكاء اصطناعي

كما دشنت الهيئة 5 مشاريع استثمارية زراعية بقيمة 525 مليون درهم باستخدام تكنولوجيا مبتكرة للإنتاج الزراعي، هذا بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير خوارزمية لتنفيذ عملية التحصين الذكي ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما رصد التقرير الزيارات الميدانية والتعريفية والتقييمية لمواقع المنشآت الغذائية الحيوية التي بلغ عددها 435 زيارة .

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