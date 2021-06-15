«صحة» تطلق أول برنامج إقامة صيدلانية معتمد من الجمعية الأمريكية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة، «برنامج الإقامة الصيدلانية»، المبادرة التدريبية الأولى والوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، والمعتمدة من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي (ASHP)، بهدف النهوض بممارسات الصيادلة بعد التخرج، وتزويدهم بفرص التعلّم التجريبي والاطلاع العملي المباشر أثناء تقديمهم لخدمات الرعاية الصيدلانية .

واختارت «صحة» ثمانية صيادلة من المراكز التابعة لها في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام للانضمام إلى المجموعة الأولى في البرنامج الذي يستغرق عامين، لتمكينهم من الاستفادة من فرص تسريع تطورهم.

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