«مسبار الأمل» يلتقط صوراً جديدة للمريخ

المصدر: دبي - أحمد يحيى

التقطت كاميرا استكشاف مسبار الأمل الرقمية EXI، مجموعة لقطات متعددة جديدة لكوكب المريخ خلال الدوران حوله في 5 و6 مايو الماضيين.

وذلك بطول موجي 635 نانومتر، وتعد هذه الصور جزءاً من بيانات أولية تلتقطها الكاميرا، وتلعب دوراً مهماً في تقييم تطابق ما يلتقطه المسبار مع ما تم التخطيط له، حيث يقوم الفريق العلمي قبل استخدام هذه الصور للدراسات العلمية بإجراء تصحيحات حيثما أمكن لأي تأثيرات مرتبطة بالكاميرا وعدساتها، بالإضافة إلى التأثيرات كالأشعة الكونية التي تنتج من دوران المسبار حول المريخ.





صور دقيقة

وتستخدم كاميرا استكشاف مسبار الأمل الرقمية أطيافاً مرئية «زرقاء وخضراء وحمراء»، توفر صورة تفصيلية دقيقة عن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وتقيس الكاميرا الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، فيما تشكل أحد الابتكارات الناجحة والمصممة خصيصاً لتحقيق أهداف المسبار في دراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

كما أنها تعتبر كاميرا إشعاعية متعددة الطول الموجي، قادرة على التقاط صور بدقة 12 ميغابيكسل مع الحفاظ على التدرج الإشعاعي اللازم للتحليل العلمي المفصل، وتتكون الكاميرا من عدستين إحداهما للأشعة الفوق بنفسجية والأخرى للأطياف الملونة تستخدم لالتقاط صور ذات تفاصيل واضحة للمريخ.

ويمكن للبعد البؤري القصير للعدسة أن يخفض من مقدار الزمن اللازم للتعريض الضوئي إلى وقت قصير جداً لالتقاط صور ثابتة أثناء الدوران حول الكوكب، ويتكون مستشعر الكاميرا من مصفوفة أحادية اللون بدقة 12 ميغابيكسل أبعادها 3:4، ويمكن التقاط الصورة وتخزينها على شريحة الذاكرة بحيث يمكن التحكم في حجم الصورة ودقتها، مما يقلل من معدل نقل البيانات بين المسبار ومركز التحكم الأرضي.

إمكانات تقنية

ويستطيع المستشعر التقاط 180 صورة عالية الدقة في المرة الواحدة، ويعني ذلك إمكانية تصوير فيلم بدقة 4K عند الحاجة، كما يعتبر استخدام المرشحات المنفصلة ميزة إضافية يمكنها توفير دقة أفضل لكل لون من الألوان، بالإضافة إلى أنها توفر تفاصيل أكثر دقة في الصورة، مما يسهم في تقليل درجة عدم اليقين عند قياس الإشعاع للتصوير.

وبالنسبة لعدسة الأشعة فوق البنفسجية فيكون نطاق التردد للموجات قصيرة الطول بين 245 و275 نانومتر، بينما نطاق التردد للموجات الطويلة بين 305 و335 نانومتر، وأما بالنسبة لنظام العدسة الأخرى فيكون تردد اللون الأحمر بين 625 و645 نانومتر، واللون الأخضر بين 506 و586 نانومتر، واللون الأزرق بين 405 و469 نانومتر.

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