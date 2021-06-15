«إسعاف دبي» تطلق مبادرة لتدريب منتسبي برنامج التمكين

المصدر: دبي - وام

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة لتدريب منتسبي برنامج التمكين في هيئة تنمية المجتمع بدبي وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة، وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة تتيح لهم تحسين ظروفهم المعيشية.

وفي إطار هذه المبادرة توفر المؤسسة للمنتسبين جميع التدريبات النظرية والميدانية التي تتطلبها قيادة سيارة الإسعاف في الظروف المختلفة وكيفية التعامل مع الحالات المتباينة بما في ذلك حالات نقل المصابين في الحوادث وخلال الازدحامات المرورية وأوقات الذروة، وعند تعرض المريض أو المصاب لحالات حرجة.

مساهمات

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن هذا البرنامج يأتي في إطار مساهمات وبرامج المؤسسة المجتمعية عبر التعاون مع الجهات كافة في مختلف برامج الدعم والتدريب، والخدمات الإسعافية.

وتابع: يهدف برنامج التمكين إلى تأهيل المنتسبين علمياً ومهنياً بما يتناسب مع المهارات والقدرات والمستوى التعليمي لكل منهم ومدهم بالأساسيات المطلوبة للحصول على وظيفة أو بدء مشروعهم الخاص بما يعزز من قدراتهم على تحقيق الاستقلال المالي لهم ولأسرهم وتحسين ظروفهم المعيشية.





تطوير

وقال الدكتور السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع المالية والتمكين في هيئة تنمية المجتمع إن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج التطوير والتدريب المهني التي توفرها هيئة تنمية المجتمع للمسجلين في خطة التمكين وتهدف إلى تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات الضرورية لشغل وظائف في عدد من القطاعات الحيوية في المجتمع.

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