60 ألف وحدة دموية جمعتها «صحة» في أبوظبي خلال 2020

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

دعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أفراد المجتمع إلى أهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، وضرورة المبادرة للتبرع بالدم بانتظام لتغطية احتياجات بنوك الدم من الإمدادات الثابتة من الدم.

وأكد الدكتور حمد النعيمي، مدير خدمات نقل الدم في أبوظبي، في تصريحات لـ «البيان»، أنه منذ يناير من عام 2020 تم جمع قرابة 60 ألف وحدة دموية تبرع بها 78 ألفاً و728 متبرعاً بالدم في أبوظبي من 174 جنسية، لافتاً إلى أن المواطنين هم الأكثر تبرعاً بالدم في مدينة العين، بينما المتبرعون بالدم من الجنسية الهندية هم الأكثر تبرعاً بالدم في أبوظبي.

وكرمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وخدمات نقل الدم في أبوظبي عدداً من المتبرعين الدائمين بالدم الذين تبرعوا أكثر من 60 مرة، كما كرمت المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة الداعمة لبنوك الدم المتنقلة.

تحديات

وأضاف النعيمي: إن خدمات نقل الدم في أبوظبي خلال جائحة «كوفيد 19»، وعلى الرغم من أنها واجهت العديد من التحديات، إلا أنها وفرت جميع متطلبات المستشفيات من الدم المأمون ولم يضطر أي مستشفى إلى تأجيل العمليات الجراحية بسبب نقص الدم، مشيراً إلى افتتاح العديد من المستشفيات في الإمارة مؤخراً، وبين أن التوسع في عمليات نقل وزراعة الأعضاء يتطلب المزيد من الجهد لتلبية جميع طلبات الدم في المستقبل.

ونوه إلى أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية قامت خلال الشهر الماضي بافتتاح وحدة الدم الجديدة في مدينة زايد في منطقة الظفرة، لتغطية احتياجات أهالي المنطقة من الدم، وتلبية احتياجات المتبرعين الذين يودون المساهمة بالتبرع بشكل منتظم، مما يسهل عليهم عملية التبرع دون الحاجة للذهاب إلى أبوظبي وقطع المسافات الطويلة من أجل التبرع.

تعاون

وأوضح النعيمي: إن خدمات نقل الدم في أبوظبي تقوم حالياً بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي بمشروع تجميد خلايا الدم الحمراء بمعدل 600 وحدة دموية سنوياً بهدف توفير مخزون استراتيجي ومستدام من الدم.

حيث تعمل «خدمات بنك الدم – أبوظبي» التابع لشركة «صحة»، المزوّد بخدمات نقل الدم في أبوظبي، على تطبيق تقنيات جديدة لتجميد خلايا الدم الحمراء، وإطالة عمرها إلى 10 سنوات، بما يوفر استجابة أكثر فعالية وسرعة في المواقف المُهددة للحياة وتلبية احتياجات نقل فصائل الدم النادرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للتخصّصات الجراحية، أو في حالات الكوارث الطبيعية.

معايير

نوه الدكتور حمد النعيمي إلى أن خدمات نقل الدم في أبوظبي تطبّق أعلى معايير السلامة وتوفر الإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة المتعاملين، بحيث تتم عملية سحب الدم بمأمونية كاملة، مشيراً إلى أنه يتم فحص جميع العاملين كل أسبوعين للتأكد من سلامتهم من فيروس «كوفيد 19».

وقال إن خدمات نقل الدم في أبوظبي تزود كل المستشفيات الحكومية والخاصة في أبوظبي بالدم، وتغطي احتياجاتها منه، وعادة ما يتم استخدام الدم المتبرع به لنقله لضحايا الحوادث، بالإضافة للمرضى.

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