مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان تبحث تبادل الخبرات

المصدر: (أبوظبي - وام)

عقدت مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان اجتماعها العاشر عبر تقنية الاتصال المرئي، لاستعراض أهم المستجدات والجهود المبذولة وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها ملفات حقوق العمالة وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، وإسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، والتكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان، والتنسيق على مستوى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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