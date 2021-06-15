5.6 مليارات درهم قيمة سوق الأجهزة الطبية في الإمارات 2025

المصدر: دبي - البيان

قدّر متخصصو شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، شركاء المحتوى في معرض الصحة العربي 2021، بأن سوق الأجهزة الطبية في الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى 5.6 مليارات درهم بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4 % بين عامي 2020 و2025.

تقرير

ووفقاً لتقرير فيتش سوليوشنز الإمارات العربية المتحدة للأجهزة الطبية للربع الثاني من عام 2021، فإنه سيستفيد السوق من الأداء الاقتصادي القوي العام على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستكون أبرز العوامل الرئيسية التي ستدعم نمو السوق لتحقيق ذلك هي: النمو السكاني وعلم الأوبئة المتغير وصناعة السياحة الطبية المتنامية وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتوسيع التأمين الصحي والتحول الرقمي والتقنيات الجديدة.

يشمل سوق الأجهزة الطبية أي منتج يستخدم في الرعاية الصحية للتشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو علاج المرض أو الإعاقة، بخلاف الأدوية مثل: المواد الاستهلاكية والتصوير التشخيصي ومنتجات الأسنان ومنتجات تقويم العظام والأطراف الاصطناعية ومساعدات المرضى.

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