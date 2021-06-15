برعاية الشيخة هند.. «نسائية دبي» تنظم العرس الجماعي الـ16

المصدر: دبي - البيان

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي - مركز النهضة للاستشارات والتدريب، العرس الجماعي السادس عشر (زفة حراير)، بتزويج 100 عريس وعروس، تزامناً مع عام الخمسين للدولة، وتقام الأعراس مستقلة وعلى مراحل، في الأشهر (يونيو، سبتمبر، ديسمبر) وستكون في منازل العرائس وقاعات الجمعية، وهي خاصة بالنساء، مع الالتزام باتباع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة.

وقالت خولة النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي المشرفة العامة على مركز النهضة للاستشارات والتدريب: تحرص الجمعية على إقامة العرس الجماعي حدثاً سنوياً، يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وهي صورة تعكس التلاحم المجتمعي، إذ يأتي التوجه نحو إقامتها استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي نادت بضرورة خفض تكاليف الزواج، لضمان حياة مستقرة وهنيئة.

وأشارت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب، إلى ارتفاع أعداد المتقدمين للمشاركة في الفترة الأخيرة، وهو دليل على تقبل المجتمع فكرة الأعراس الجماعية، وقناعتهم بالابتعاد عن المباهاة والمغالاة في تكاليف الزفاف.

ووجهت الحاي الشكر إلى عدد من سيدات المجتمع على دعمهن ومساهمتهن في رعاية هذه الدورة من العُرس، كما وجهت الشكر لجميع الشركاء الاستراتيجيين وهم مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة بو حليقة، لتعاونهم المنطلِق من دورهم الاجتماعي، تضامناً مع مساعي الدولة الرامية إلى تكوين أُسر إماراتية متماسكة بلا ديون، لتتضافر الجهود، مؤكدين في ذلك مقولة إن «الجميع مسؤول عن الجميع».

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