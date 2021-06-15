«ضمان» تحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسها بتغطية ربع سكان الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف حمد عبد الله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، عن أن الشركة لديها مبادرة خاصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم سيتم الإعلان عنها قريباً تستهدف الوصول إلى منازلهم لتقديم الخدمات التأمينية لهم في حال وجود أي عائق في تقديم الخدمة.

وقال المحياس الذي استعرض أهم المحطات والإنجازات التي حققتها الشركة منذ التأسيس، إن شركة «ضمان» تفخر اليوم بأنها تغطي ربع سكان الدولة بالضمان الصحي، ولدينا اليوم 2.5 مليون مشترك، مشيراً إلى أن الشركة تعد من أكبر شركات التأمين في المنطقة والتي قد تتعامل في يوم واحد مع 100 ألف مطالبة مالية، وتم ذلك عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية وبناء محركات طبية وإدارية إلكترونية.

استراتيجية جديدة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الهجين الذي عقد أمس في المقر الرئيسي للشركة بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، حيث أطلقت الشركة استراتيجيتها الجديدة والتي تعيد من خلالها رسم خارطة أعمالها المستقبلية تعزيزاً لريادتها قطاع التأمين الصحي في وقت تحتفي خلاله بالذكرى الخامسة عشرة على انطلاقتها، بصفتها أكبر مزود خدمات تأمين صحي على مستوى دولة الإمارات كما تم إطلاق هويتها الجديدة.

وفيما يخص الاستراتيجية الجديدة للشركة، لفت الرئيس التنفيذي لـ «ضمان» إلى أنه تم إعادة هيكلة الشركة كلياً وهيكلة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بحيث ترتكز على محورين رئيسيين وهما: الخدمات التأمينية التجارية الربحية، كشركة تنضوي تحت مظلة شركة أبوظبي القابضة.

وفي الوقت نفسه توفير خط أعمال مستقل للبرامج التأمينية الصحية المملوكة من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن المحور الثاني في الاستراتيجية يتضمن الارتقاء بجودة الخدمات والقيمة المضافة من الخدمة المقدمة، مؤكداً مواصلة التميّز التشغيلي في ضمان وريادتها في القطاع التأميني والصحي وإسعاد المتعاملين.

توطين

وفي مجال التوطين أوضح المحياس أن الشركة خلال السنوات الأربع الماضية تم زيادة عدد الكوادر المواطنة فيها إلى 40% خلال هذه الفترة القصيرة والتي تشكل حالياً ثلث العاملين في قطاع التأمين في الدولة.

ورداً على سؤال لـ «البيان» حول أهم الخدمات والبرامج التي قدمتها شركة «ضمان» للمتعاملين خلال جائحة (كوفيد19)، أشار عبد الله المحياس إلى أن «ضمان» أطلقت خلال أزمة كورونا برامج عدة خاصة بالتأمين الصحي.

وكذلك تم إطلاق برامج إلكترونية وخدمات ذكية لخدمة المتعاملين بكل يسر وسهولة، كما أطلقنا أول موقع على الإنترنت في الشرق الأوسط لتقديم الخدمات التأمينية الذكية، وكذلك برامج أخرى لإدارة الأمراض المزمنة.

وفيما يتعلق بالمخالفات الطبية في بعض المطالبات التأمينية، وأهم التجاوزات التي تخالف قانون الضمان الصحي وتم رصدها من قبل «ضمان» أوضح المحياس أن الشركة لديها شبكة طبية لأكثر من 3 آلاف مزود للخدمة الطبية، ولدينا مدارس طبية مختلفة، وكل مدرسة تنظر إلى طريقة الممارسة الطبية بطريقة مختلفة.

فحص «كوفيد 19»

حول سؤال عن إمكانية تغطية فحص الـ (PCR) لكشف (كوفيد19) بالضمان الصحي، قال المحياس: نحن كشركة تأمين ننظر إلى أن الفحص طالما لضرورة طبية قررها الطبيب يتم تغطية الفحص أياً كان نوعه، ولكن إذا كان الفحص وفق أنظمة وشروط معمول بها من قبل الجهات التنظيمية نحن نتبع التوجيهات التي تصدر في هذا الشأن.

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