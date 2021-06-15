«دبي للصحافة» ينظم لقاءات مع قيادات الإعلام العربي

المصدر: دبي - البيان

ينظم نادي دبي للصحافة سلسلة من اللقاءات الإعلامية «عن بُعد» عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مجموعة من قيادات ومسؤولي أبرز المؤسسات الإعلامية في عدد من الدول العربية الشقيقة، ونخبة من قيادات الهيئات الوطنية للإعلام، والنقابات الصحافية، ورؤساء تحرير أبرز الصحف، في الوطن العربي.

وذلك في إطار اللقاءات السنوية التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، لتعزيز روابط التعاون مع مختلف مؤسسات الإعلام العربي، وتماشياً مع نهج النادي في توثيق أواصر الشراكة مع المجتمع الإعلامي في نطاقيه العربي والعالمي.

واستهل النادي لقاءاته الإعلامية مع دول المغرب العربي، حيث عقد لقاءين منفصلين، بحضور منى المري، رئيسة نادي دبي للصحافة، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية، وميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، وضم أول اللقاءين يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة في المملكة المغربية، بينما شارك من تونس في اللقاء الثاني سفيان رجب، رئيس تحرير صحيفة الصباح التونسية، وكوثر زنطور، رئيسة تحرير صحيفة الشارع المغاربي.

تأتي هذه اللقاءات على خلفية الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالأشقاء على امتداد المنطقة العربية، وبما يعزز من تلك الروابط في شقها الإعلامي، سعياً إلى أخذ التعاون الإعلامي العربي إلى آفاق أرحب تعود بالنفع على كافة أطرافه واستحداث وتطوير مبادرات وأفكار من شأنها تعزيز الأداء الإعلامي في المنطقة، من خلال بحث سبل الارتقاء بالرسالة الإعلامية على مستوى العالم العربي ككل، ولا سيما مع دول المغرب العربي بغية بناء جسور تواصل إعلامي جديدة بين المشرق والمغرب العربي.





علاقات قوية

وأشارت منى المرّي إلى الرصيد الكبير من العلاقات القوية التي يتمتع بها نادي دبي للصحافة مع المجتمع الإعلامي والصحافي العربي، والذي وصفته بنتاج نهج يعتمد على توافق الرؤى حول أهمية الارتقاء بالعمل الإعلامي العربي، وتقارب وجهات النظر في ضرورة الإبقاء على الحوار بين المؤسسات الإعلامية كضمانة لاستمرار عملية التطوير، وصولاً إلى أرقى مستويات التميز المأمولة لإعلامنا العربي.

وقالت: «عملاً برؤية وتوجيهات راعي الإعلام والإعلاميين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجح نادي دبي للصحافة وعلى مدار عشرين عاماً، في توطيد علاقاته بأكبر وأعرق مؤسسات الإعلام العربي.

كما نجح في ترسيخ روابطه مع أبرز الجهات الإعلامية في العالم، ونحن حريصون على الاستمرار في الحوار والنقاش مع القائمين على العمل الإعلامي على امتداد المنطقة، لمواصلة تطويره شكلاً ومضموناً، بما يواكب المتغيرات العالمية المحيطة ويلبي تطلعات المتلقي العربي من الخليج إلى المحيط.

ورغم الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية، كنا شديدي الحرص على استمرارية تبادل الرؤى والأفكار مع مسؤولي الإعلام والصحافة في عدد من الدول العربية صاحبة الريادة والتجارب المتميزة في مضمار العمل الإعلامي، إذ نتطلع إلى اكتشاف مساحات جديدة للتعاون من أجل إعلام عربي يحظى بكل مقومات التفوق والتميز».

وأضافت: «يتميز الإعلام المغاربي بالانفتاح على الفكر الهادف إلى تعزيز الحوار مع مختلف الثقافات، ولا سيما بعد دخول الشباب في الدولتين الشقيقتين في مجالات الإعلام الرقمي بطرق مميزة، وازدهار المبادرات الشبابية الإعلامية التي تلاقي رواجاً وبيئة حاضنة للتفاعل مع العالم»، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات تنبع من رغبة حقيقية لإحداث المزيد من التقارب الإعلامي والثقافي العربي.

وأوضحت المري: «اعتدنا في نادي دبي للصحافة على تنظيم لقاءات وجولات دورية سنوياً في عدد من العواصم والمدن العربية، للقاء الأشقاء لاستعراض الفرص ومناقشة التحديات التي تواجه الإعلام العربي، وسبل تعزيز التعاون، مشيرة إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد دفعت نحو تنظيم هذه اللقاءات «عن بعد» عملاً بنهج دبي في عدم الاعتراف بوجود «مستحيل» ومواصلة مسيرة التطوير في كافة الظروف».

وأكدت رئيسة نادي دبي للصحافة أن العديد من الموضوعات المهمة طرحت للنقاش خلال الاجتماعات التي عقدها النادي عبر تقنية الاتصال المرئي، وفي مقدمتها الطموحات المأمولة لجائزة الصحافة العربية، بهدف الارتقاء بآليات الترشح، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال التميز والريادة الصحافية، إذ تسهم هذه اللقاءات في رصد المسارات التي يمكن المضي فيها نحو إعلام قادر على المنافسة وفق الأطر المهنية والأخلاقية المتعارف عليها.

استكشاف فرص إعلامية جديدة وخلق شراكات استراتيجية

أكد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة في المملكة المغربية، الحرص على تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة آخر المستجدات فيه، معرباً عن ترحيبه بكافة الأفكار المطروحة لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة ودعماً لأواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين. وأضاف مجاهد: «نشكر الأخوة في نادي دبي للصحافة على دعوتهم لهذا اللقاء الذي ناقشنا خلاله الاستراتيجيات والرؤى الإعلامية المشتركة وسبل الاستفادة من الخبرات المتنوعة والغنية في البلدين الشقيقين، بما في ذلك استكشاف مجالات جديدة للتعاون وخلق شراكات استراتيجية في مجال الإعلام».

ولفتت كوثر زنطور، رئيسة تحرير صحيفة الشارع المغاربي، إلى أن العلاقات الأخوية بين تونس والإمارات علاقات وطيدة، ترسخها مثل هذه اللقاءات الإعلامية الودية وهي تصب في طبيعة الحال في مصلحة العمل المشترك لمواكبة المستجدات والتطورات المصاحبة لعصر الإعلام الجديد، مشيرة إلى أهمية تعزيز الزيارات المتبادلة للخبراء والإعلاميين والصحفيين والمسؤولين والفنيين في قطاع الإعلام لتبادل التجارب والخبرات بين كلا البلدين الشقيقين.

وأعرب سفيان رجب، رئيس تحرير صحيفة الصباح التونسية، عن سعادته بدعوة نادي دبي للصحافة لعقد هذا اللقاء الإعلامي، بهدف تعزيز التعاون في مجال الإعلام بين البلدين، وبحث سبل تطوير الشراكة بين المؤسسات الإعلامية في تونس والإمارات حتى تقوم بدور أكبر في مجال تعزيز التقارب الثقافي والإعلامي بين البلدين، لا سيما مع التقدم الرقمي في مجال الإعلام والاتصال بصفة عامة.

تفعيل قنوات التعاون



وأكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية يشكل جزءاً أصيلاً من استراتيجية عمل النادي القائمة على توطيد أركان التعاون البنّاء مع مختلف الجهات الإعلامية، سعياً إلى تأكيد قدرة الإعلام العربي على تحقيق أعلى مستويات التميز.

حيث اتخذ هذا التواصل في الماضي أشكالاً عدة من أهمها ما اعتاد النادي على تنظيمه من منتديات ولقاءات إعلامية وجلسات نقاشية، يتصدرها «منتدى الإعلام العربي» التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، وهو ما يتضح من خلال مشاركة نحو 10 آلاف إعلامي ومختص في دورته السابقة، والتي تم تنظيمها عن بعد نظراً للموقف العالمي الراهن.

وأعربت بوحميد عن تطلعها لعقد المزيد من اللقاءات مع الدول العربية الأخرى، والتي يواصل من خلالها النادي نهجه ورسالته في الاستماع إلى أفكار ورؤى القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، ومناقشة مختلف السبل التي يمكن التعاون من خلالها في دفع مسيرة تطوير الإعلام العربي.

والارتقاء بالمنتج الصحافي بما يخدم القارئ والمتلقي، ويسهم في تمهيد الطريق نحو مزيد من الفرص الواعدة التي تخدم نهضة مجتمعاتنا العربية من المحيط إلى الخليج، مؤكدة بالغ امتنانها لما لمسه النادي من استجابة طيبة لحضور هذه الاجتماعات من مسؤولي المؤسسات الإعلامية والصحافية في كل من المغرب وتونس، ما يعكس عمق الروابط والرغبة المشتركة من الجانبين في الدخول معاً إلى مرحلة جديدة من مراحل تطوير الإعلام العربي عموماً.

مكانة متميزة

تتمتع دبي بمكانة متميزة كمركز إعلامي متطور في المنطقة، بما تضمه من مقار لشركات إعلامية عربية وعالمية ضمن مجتمع نابض آخذ في التطور بفضل ما توفره من مقومات البيئة الداعمة للإبداع والمشجعة على الابتكار، في الوقت الذي تولي فيه دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، اهتماماً كبيراً بتشجيع الإبداع والتميز في المجال الإعلامي، مع الحرص على تفعيل قنوات التعاون العربي من أجل زيادة التأثير الإيجابي لهذا القطاع الحيوي.

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