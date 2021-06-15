محاكم دبي تنظّم حملة للتبرع بالدم

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بمحاكم دبي، حملة للتبرع بالدم ضمن مبادرة «خلك صحي»، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، تحت شعار «تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة»، وذلك سعياً لنشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع الإماراتي، وللمساهمة في إنقاذ حياة آلاف المرضى، ولتوعية الموظفين بأهمية التبرع، ولترسيخ مبدأ العمل التطوعي ولتوفير كميات من الدم للمرضى المحتاجين.

حيث أوضحت إيمان عبد الجليل مصبح، رئيس شعبة العلاقات والتسويق المؤسسي، أن الحملة شهدت إقبالاً من موظفي محاكم دبي والمتعاملين معها.

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