سلطان القاسمي يخاطب قادة العمل الإنساني في يوم اللاجئ العالمي الأحد المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

يوجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة إلى المجتمع الدولي وقادة العمل الإنساني في العالم، وذلك في الحفل الافتراضي للإعلان عن الفائز في الدورة الخامسة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، الذي ينظم على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسسة القلب الكبير عند الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات، يوم الأحد (20 يونيو) والذي يصادف يوم اللاجئ العالمي.

وتهدف الجائزة التي تحظى برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تكريم أصحاب الجهود والمبادرات الإنسانية المتميزة من المنظمات غير الربحية في دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ قيمتها 500 ألف درهم.





جائزة

ويتضمن الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة، التي تنظمها مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالميّة المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كلمة لفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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