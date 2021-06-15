إقبال لافت على مركز إكسبو للقاح برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد مواطنون ومقيمون لـ «البيان» خلال جولة في مركز إكسبو للقاح برأس الخيمة، أنهم اختاروا أخذ اللقاح دعماً لجهود حكومة دولة الإمارات في مواجهة الجائحة، وحرصاً منهم على حماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع من خطر الإصابة بالفيروس، مؤكدين أن الانتصار على الفيروس يستلزم تعاون وتكاتف جميع شرائح المجتمع مع مؤسسات الدولة لتخطي تلك الجائحة.

وأكد علي أحمد سعيد مدير مركز إكسبو برأس الخيمة للتطعيم ضد فيروس كوفيد19، ارتفاع وتيرة إقبال المواطنين والمقيمين على المركز للتطعيم ضد الفيروس، بشكل ملحوظ يومياً، ضمن إجراءات احترازية وتنظيمية تتم باحترافية عالية من خلال فرق العمل داخل المركز والذي يضم الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين، حيث تتم عملية التطعيم بمرونة وسرعة كبيرة في غضون دقائق معدودة، منذ دخول الشخص للمركز وحتى خروجه بسلام.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سخرت كافة الإمكانات والطاقات البشرية من ذوي الخبرة كأطباء وممرضين وفنيين وإداريين، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة في توفير اللقاح المجاني والمتابعة المستمرة للنتائج اليومية لعدد المستفيدين.

خدمات

وأكد رامي جمال الرئيس التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، المسؤول عن تقديم لقاح فايزر بمركز إكسبو، أن المستشفى يقدم خدماته لجميع المراحل العمرية ممن ينطبق عليهم معايير اللقاح من مختلف أفراد المجتمع، عبر 11 غرفة مخصصة لتقديم اللقاح، بالإضافة لغرف المراجعة والاستشارات الطبية، وذلك خلال ساعات العمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً دون الحصول على حجز مسبق .

تطوع

وأكد أحمد حمدان البخيتي رئيس فريق رأس الخيمة التطوعي، أن قيادتنا الرشيدة هي الداعم القوي للعمل التطوعي في دولة الإمارات، من خلال تحفيزهم المستمر وتقديم كافة أشكال الدعم للمتطوعين الذين يقومون ببذل الغالي والنفيس حباً وتقديراً لهذا الوطن المعطاء.

لافتاً إلى أن عمل المتطوعين يبدأ قبل افتتاح المركز حيث يقومون بترتيب صفوف المقاعد والتأكد من عدم وجود معوقات أمام حركة المراجعين لضمان تحقيق دقائق من السعادة والأمان داخل المركز.

قناعة تامة

من جانبه، قال المواطن خليفة سالم: اخترت أخذ اللقاح عن قناعة تامة، لأهميته في حمايتي وأسرتي وأصدقائي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فرق العمل بمركز إكسبو والتنظيم عالي المستوى من أجل تسهيل رحلة المراجع حتى الحصول على اللقاح، وأخذ اللقاح في وقت سريع عبر تنظيم أكثر احترافية.

وأكدت سامية محمد، أن الحصول على اللقاح يمثل جدار الأمان للمجتمع والحفاظ على سلامة الأسرة ومن حولها، خاصة في ظل عودة الحياة تدريجياً، معربة عن شكرها لحكومة دولة الإمارات والقيادة الرشيدة في توفير اللقاح مجاناً لكل من يعيش على أرض السعادة والأمان، بالإضافة لمراكز المسح والفحوصات والمتابعة في مراكز صحية مجهزة بأعلى المعايير الطبية العالمية.

وقال إيهاب كامل: أفتخر أني أعيش في دولة الإمارات التي تعاملت مع كافة فئات الشعب كأبنائها ولم تفرق يوماً بين جنسية وأخرى، حيث يتمتع الجميع بأعلى درجات الحماية والأمان الصحي من خلال الحصول على اللقاح وإتاحة الحرية لاختيار اللقاح المناسب، لحماية نفسي وأسرتي والمساهمة في دعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للوصول لبر الأمان، والقضاء على الجائحة.

وأشاد محمد كريم مدير الموارد البشرية في سيراميك رأس الخيمة بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير اللقاح المجاني لكافة شرائح المجتمع، وخاصة فئة العمال، والذي استفاد منه 85% من عمال شركة سيراميك رأس الخيمة خلال الشهرين الماضيين، بمجموع 5500 عامل بين الجرعتين الأولى والثانية، فيما بلغ عدد الإداريين الذين استفادوا من اللقاح 95% والذي تنوع بين لقاح فايزر سينوفارم، مؤكداً أن تلك الجهود ستساهم في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني.

استطلاع

أشار علي أحمد سعيد مدير مركز إكسبو برأس الخيمة للتطعيم إلى أن مركز إكسبو برأس الخيمة يضم قسمين، الأول لتقديم لقاح فايزر، والثاني مخصص للقاح سينوفارم، حيث يتم استطلاع رأي المراجع خلال عملية تسجيل البيانات لاختيار ما يناسبه. وأضاف: يضم المركز 14 غرفة مخصصة لتقديم لقاح سينوفارم، بالإضافة لغرف مخصصة لتقديم الاستشارات الطبية والنفسية والرد على الاستفسارات والتي يأتي في مقدمتها «كيفية اختيار اللقاح قبل التسجيل».

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