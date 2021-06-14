دارة الدكتور سلطان القاسمي تطلق مشروع «قطعة الشهر»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دارة الدكتور سلطان القاسمي مشروع «قطعة الشهر» الذي يهدف إلى تسليط الضوء شهرياً على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تمثل إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية التي مهدت الطريق لإحراز الشارقة العديد من المكتسبات والألقاب الثقافية والحضارية.

واختارت الدارة قطعة هذا الشهر لتكون «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» في دورتها الحادية عشرة التي منحت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في عام 2009 في فئة «شخصية العام المتميزة»، خلال الحفل الختامي للجائزة، وذلك لحرص سموه على بناء أجيال مثقفة من خلال تنشئتهم على حب التعلم والنهل من بحور العلم المختلفة، الأمر الذي أدى إلى ريادة الشارقة على الصعيد المعرفي والثقافي بجانب تكريس سموه أفضل الطرق لنشر الثقافة وجعل القراءة أسلوب حياة من خلال إطلاق مختلف المبادرات التي تخدم مجال التعليم لينشأ جيل من المثقفين والمفكرين والباحثين.

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