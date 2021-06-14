محمد راشد سالم .. أصغر مواطن في مجال بيع الأسماك في الإمارات

المصدر: وام

الشاب المواطن محمد راشد سالم بن زايد "24 عاماً" أصغر مواطن في مجال بيع الأسماك في الدولة، ويقف باستمرار على دكته ليباشر عمله في سوق السمك معتمداً بذلك على نفسه.

وقال إن وظيفته الرسمية لم تمنعه من رغبته في الوقوف على دكة بيع الأسماك، مؤكداً عن فخره واعتزازه بالوقوف على دكة بيع السمك، والمساهمة في الحفاظ على مهنة مارسها الأجداد الذين تعلّقوا بالبحر وخيراته.

وأعرب عن شكره لجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك على دعمهم وتشجيعهم للصيادين المواطنين من خلال تقديم التسهيلات لهم وإطلاق المبادرات التي تسهم في تخفيف الأعباء المادية على الصيادين المواطنين.

وأوضح أن المواطن قادر على العمل بمختلف المهن مشيراً إلى أنه يسعى لتحفيز المواطنين الشباب على العمل معه في سوق السمك وعدم ترك مهنة الآباء والأجداد للغير .

من جانبه أشاد جاسم حميد الشر رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك بمبادرة الشاب المواطن محمد راشد بن زايد بالعمل في سوق السمك واعتماده على نفسه رغم صغر سنه.

وقال جاسم الشر ان جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك تقدم كافة التسهيلات اللازمة للصيادين المواطنين في الإمارة، بهدف مساعدتهم على مواجهة التحديات والاستمرار في هذه المهنة التي تمثل الكثير بالنسبة لنا في دولة الإمارات.

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