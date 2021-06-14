"طرق دبي" تنفذ عمليات تفتيش على مركبات الليموزين والتاكسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أشادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالشركات، التي تعمل في قطاع النقل بالمركبات الفخمة (الليموزين) وشركات الامتياز العاملة في قطاع النقل بمركبات الأجرة (التاكسي) بالتعليمات والقواعد والقوانين، التي تصدرها الهيئة لتطوير هذين القطاعين وتحسين أدائهما بما يُعَزِّز إسعاد رواد هاتين الوسيلتين من السكان والزوار والسيّاح القادمين إلى الإمارة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك، خلال تنفيذ مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات مؤخرا عددا من عمليات التفتيش على قطاعي النقل بالمركبات الفخمة ومركبات الأجرة، التي تعمل تحت مظلة الهيئة كجزء من منظومة المواصلات العامة عموما والنقل الخاص على وجه الخصوص في الإمارة. وقد جرت عمليات التفتيش الميداني في عدد من مراكز التسوق مثل مردف سيتي سنتر، ديرة سيتي سنتر، دبي مول وفستيفال سنتر.

وتفصيلا، قال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد تمحورت أهداف التفتيش حول توعية سائقي مركبات الأجرة والمركبات الفخمة بأهمية التوجه الخدمي والسياحي للمدينة، وضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والحفاظ على المظهر العام لمركبات الأجرة والمركبات الفخمة والحفاظ على نظافة مركبات الأجرة والمركبات الفخمة من الداخل والخارج."



وأضاف البلوشي: "لقد نَفَّذَت الفرق الميدانية التابعة لتنظيم الفعاليات ومراكز التسوق في هذه العمليات، التي استمرت على مدى أربعة أيام، (321) عملية تفتيش على مركبات الأجرة ونتج عنها (28) مخالفة، بينما نُفِّذَت (100) عملية تفتيش على المركبات الفخمة ونتج عنها (2) مخالفتين اثنتين فقط. وقد نتج عن عمليات التفتيش ضبط المركبات غير الملتزمة بالتعليمات والنظافة، وتوعية السائقين بالاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المركبة واتباع التعليمات الصادرة من الهيئة الأمر الذي أدى الى تقليل شكاوى المتعاملين."



وتابع بأن الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب النقل في المؤسسة تُنَفِّذُ على مدار العام حملات تفتيشية في عدد من مناطق دبي، لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية وبعض السلوكيات غير المقبولة والتي تُؤَثِّرُ بشكل سلبي على الوجه السياحي والخدمي ومكانة إمارة دبي باعتبارها مدينة عالمية تتمتع بتقديم خدمات راقية لسكانها وزائريها وسائحيها القادمين إليها من جميع بلدان العالم بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وبنى تحتية ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.

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