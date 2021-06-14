مركز الإحصاء – أبوظبي يطلق أعمال مسح القوى العاملة ربع السنوي 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت أعمال مسح القوى العاملة ربع السنوي للمرة الأولى، والذي ينفذه مركز الإحصاء - أبوظبي خلال الفترة حتى 24 يونيو وذلك تحت شعار «معكم نبني بيانات للمستقبل»، ويأتي المسح ضمن مجموعة أهم وأبرز المسوح الاستراتيجية التي يقوم بها المركز لجمع بيانات تلبي احتياجات إمارة أبوظبي ومتخذي القرار، بالانسجام مع تطلعات القيادة الرشيدة في رسم ملامح المستقبل.

ويهدف المسح إلى التعرف إلى حجم القوى العاملة من الأفراد المواطنين والمقيمين بالإمارة، وخصائصها الديموغرافية والمهنية والاقتصادية وتقدير معدلات البطالة والعمالة والمشاركة والإعالة الاقتصادية، ما يعكس المتغيرات الحاصلة في سوق العمل بالإمارة خلال الربعين الأول والثاني 2021، وبذلك يوفر مسح القوى العاملة لمتخذي القرار وراسمي السياسات بيانات تفصيلية عن قوة العمل وخصائصها المتنوعة.

وقال بدر الحمداني، مدير إدارة المسوح الميدانية بالإنابة عن أهمية دور مسح القوى العاملة: مسح القوى العاملة مشروع وطني يسهم في تحقيق الاستراتيجية التنموية لإمارة أبوظبي والخطط والبرامج الخاصة بسوق العمل.

ويوفر بيانات حديثة وموثوقة تسهم بشكل أساسي في استقراء المستقبل وتقديم صورة واضحة ومتعمقة لمتخذ القرار عن مدى مساهمة القوى العاملة في الإمارة ومعرفة كثافتها في كل مناطقها.

وتتمثل أهمية دور المسوح في عكس صورة واقعية لأحدث البيانات المتعلقة بالقوى العاملة، في ظل الظروف الراهنة خلال أزمة (كوفيد19).

وستتيح بيانات ومخرجات مسح القوى العاملة إنتاج 101 مؤشر إحصائي يتناول إحصاءات دقيقة حول معدلات البطالة والعمالة والمشاركة والإعالة الاقتصادية، ما سيساعد في عملية تخطيط وتنظيم سوق العمل وإعداد البرامج التطويرية للموارد البشرية.

ودعا المركز الجميع إلى التعاون والتجاوب الفعال من خلال توفير البيانات الصحيحة بكل شفافية ودقة، مع التزام المركز بضمان سرية البيانات وخصوصيتها لكل الأفراد المشاركين.

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