المصدر: أبوظبي- البيان

أبرمت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين وجمعية المحاسبين والمراجعين الإماراتيين شراكة لدعم وتطوير مهنة المحاسبة في الإمارات. وتنص اتفاقية الشراكة على تبادل المعلومات بين المؤسستين مع أولوية المعرفة التقنية والتطوير المهني. وسيعمل كلا الطرفين معًا لضمان تدريب المحاسبين المؤهلين دوليًا وتقديم الدعم للأعضاء بالإضافة إلى الالتزام بسلسلة من الفعاليات للتعليم ولضمان التطوير المهني المستمر.

وقع اتفاقية الشراكة في مكاتب جمعية المحاسبين والمراجعين الإماراتيين في أبو ظبي آمنة المهري، المدير العام للجمعية وفضيلة جوبالاني، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بالشرق الأوسط. وتم التأكيد على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء المنطقة داخل المهنة.

وعبرت آمنة المهري وهي أول قائدة على رأس هيئة وطنية للمحاسبين بالشرق الأوسط عن سعادتها بهذه الشراكة الهامة، وأكدت ثقتها بأن المؤسستين ستواصلان العمل في تطوير مهنة المحاسبة والمالية في الشرق الأوسط. وستشهد الشراكة تركيزًا قويًا على برامج التدريب والتطوير لمواطني الإمارات في القطاعين العام والخاص.

وقالت فضيلة جوبالاني: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز التزامنا بدعم وتطوير المهنة ونتطلع لاستمرارية التعاون والشراكة الناجحة مع الجمعية. كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق في مختلف المجالات والمبادرات التي من شأنها دعم تطوير مهنة المحاسبة والمالية في الإمارات للسنوات القادمة.

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